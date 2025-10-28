روسیه: فرانسه درصدد اعزام دو هزار نظامی به اوکراین است
سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد که ستاد کل ارتش فرانسه در حال آمادهسازی برای اعزام حدود دو هزار نظامی و افسر به اوکراین است تا از کییف حمایت نظامی مستقیم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سرویس اطلاعات خارجی روسیه تاکید کرده است که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بهدنبال مداخله نظامی مستقیم در جنگ اوکراین است؛ جنگی که همچنان بدون هیچ نشانهای از توافق آتشبس و با وجود میانجیگری آمریکا ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، هسته اصلی این نیروی اعزامی را نیروهای خارجی وابسته به ارتش فرانسه تشکیل میدهند که بیشتر اعضای آن از کشورهای آمریکای لاتین هستند.
سرویس اطلاعات خارجی روسیه همچنین افزود که یگانهای این واحد هماکنون در مناطق مرزی لهستان مستقر شدهاند و تحت آموزش و هماهنگی فشرده رزمی قرار دارند تا برای ورود به خاک اوکراین آماده شوند.
به گفته این نهاد اطلاعاتی، اقدامات اخیر پاریس نشاندهنده تمایل فزاینده فرانسه برای ایفای نقش فعالتر در میدان نبرد اوکراین و مقابله مستقیم با منافع روسیه است.