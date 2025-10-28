خبرگزاری کار ایران
وزیر دفاع بلژیک:

مسکو را از روی نقشه پاک می‌کنیم

وزیر دفاع بلژیک هشدار داد که هرگونه حمله از سوی روسیه به کشورش منجر به واکنشی سخت از سوی ناتو خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «تئو فرانکسن» وزیردفاع بلژیک روز گذشته -دوشنبه- در هشداری جدی به مسکو گفت که اگر موشکی به سوی بروکسل شلیک شود، منجر به پاسخ سخت ناتو خواهد شد.

فرانکن در گفت‌وگو با روزنامه «دی مورگن» بر تعهد دفاع جمعی ناتو تاکید کرد و گفت: «اگر پوتین (رئیس جمهور روسیه) موشکی به سوی بروکسل شلیک کند، ما مسکو را از روی نقشه پاک می‌کنیم».

وزیردفاع بلژیک تردیدها درباره تعهد ایالت متدهخ به ناتو تحت رهبری «دونالد ترامپ» رئی سجمهور کنتنی این کشو رد کرد و گفت: «سوگیری ها علیه دولت ایالات متحده در اروپات بسیار زیاد است. باورکردنی نیست  او(ترامپ) گفت که آمریکا صد درصد به حمایت از متحدان ناتو ادامه خواهد داد». 

یک موشک کروز به بروکسل؟ این که بدیهی است، هر تعریفی که داشته باشید. پوتین هم این کار را نخواهد کرد».

از سوی دیگر وی نسبت به دست کم گرفتن توانایی های روسیه هشدار داد.

«روس هخای تونایی های نظامی خود را افزایش داده اند. اقتصاد جنگ انها  چهار برابر تجهیزات بیشتز را تمام کشورهای ناتو د رمجموع تولید کرده است. اروپا حتی یک فرماندهی مرکزی ندارد».

وی همچنین تاکید کرد که روسیه در اوکراین نقلا می‌کند چرا که در حال جنگ با تمام غرب است.

اوکراین یها با تسلیحات، تجهیزات و پول ما می‌جنگند در غیر این صورت انها مدت ها پیش از پا در امده بودند».

فرانکن با نگاهی به آینده، احتمال یک چالش مشترک روسیه و چین برای غرب را تایید کرد.

وی توضیح داد: «چین می‌خواهد جنگ در اوکراین ادامه یابد زیرا غرب را تضعیف می‌کند. چین مواد اولیه روسیه را به صورت انبوه خریداری می‌کند، سلاح تامین می‌کند و کاملا خوشحال است که پوتین نیروهای کره شمالی را مستقر کند.»

مقام ارشد نظامی اروپایی اظهار داشت: «من احتمال حمله بزرگ روسیه به کشورهای بالتیک را کمتر می‌دانم. به هر حال، آنها کشورهای عضو ناتو هستند. به زودی ششصد فروند اف-۳۵ اس در اروپا خواهیم داشت، روس‌ها از آنها می‌ترسند چرا که نمی‌توانند آنها را ببینند».

 

 

