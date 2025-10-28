خبرگزاری کار ایران
صلح تنها با حرف حفظ نمی‌شود

کد خبر : 1706132
نخست‌وزیر ژاپن گفت که صلح را نمی‌توان تنها با حرف حفظ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «سانائه تاکاچی، نخست وزیر ژاپن  در جمع سربازان ایالت متحده در در ژاپن سخنرانی کرد. 

تاکاچی گفت: «شش سال پیش، در همین مکان، شینزو آبه، نخست وزیر فقید ژاپن، و ترامپ در کنار هم ایستادند و عزم خود را نشان دادند  که ژاپن و ایالات متحده برای تضمین صلح و امنیت در این منطقه دست در دست هم خواهند داد».

 نخست وزیر ژاپن اظهار داشت: «صلح را نمی‌توان تنها با حرف حفظ کرد. تنها زمانی می‌توان از آن محافظت کرد که عزم و عمل تزلزل‌ناپذیری وجود داشته باشد».

وی  گفت که تردیدی وحود ندارد همکاری ایالات متحده و ژاپن همان چیزی است که تضمین اعتبار قابلیت‌های بازدارندگی و واکنش  آنها را ممکن می‌سازد.

تاکاچی افزود: «ژاپن متعهد به تقویت اساسی قابلیت‌های دفاعی خود و آماده مشارکت فعال‌تر در صلح و ثبات منطقه است».

 

 

 

 

 

