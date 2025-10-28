به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «سانائه تاکاچی، نخست وزیر ژاپن در جمع سربازان ایالت متحده در در ژاپن سخنرانی کرد.

تاکاچی گفت: «شش سال پیش، در همین مکان، شینزو آبه، نخست وزیر فقید ژاپن، و ترامپ در کنار هم ایستادند و عزم خود را نشان دادند که ژاپن و ایالات متحده برای تضمین صلح و امنیت در این منطقه دست در دست هم خواهند داد».

نخست وزیر ژاپن اظهار داشت: «صلح را نمی‌توان تنها با حرف حفظ کرد. تنها زمانی می‌توان از آن محافظت کرد که عزم و عمل تزلزل‌ناپذیری وجود داشته باشد».

وی گفت که تردیدی وحود ندارد همکاری ایالات متحده و ژاپن همان چیزی است که تضمین اعتبار قابلیت‌های بازدارندگی و واکنش آنها را ممکن می‌سازد.

تاکاچی افزود: «ژاپن متعهد به تقویت اساسی قابلیت‌های دفاعی خود و آماده مشارکت فعال‌تر در صلح و ثبات منطقه است».

