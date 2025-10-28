خبرگزاری کار ایران
ترامپ:

هیچ ارتشی مثل ارتش ما نیست/ همه می‌گویند باید نوبل صلح را ببرم

رئیس‌جمهور آمریکا در جمع سربازان این کشور در ژاپن سخنرانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در جمع سربازان این کشور در ژاپن سخنرانی کرد. 

ترامپ گفت: «برخلاف دولت‌های گذشته، ما از نظر سیاسی درستکار نخواهیم بود. شما از این موضوع ناراحت نمی‌شوید، نه؟ وقتی صحبت از دفاع از ایالات متحده می‌شود، این را می‌دانید.»

وی گفت: «از این به بعد، اگر در جنگی باشیم، در آن پیروز خواهیم شد.»

وی افزود:  «پیوند ما با ژاپن که از خاکستر یک جنگ وحشتناک زاده شد، طی هشت دهه به دوستی زیبایی که داریم، تبدیل شده است.»

ترامپ همچنین ائتلاف کشورش با ژاپن را طلایی و بی‌مانند توصیف کرد. 

ترامپ گفت هیچ‌کس مثل آمریکا سلاح و تجهیزات نمی‌سازد.

او در حالی که تشویق جمعیت بلند شده بود، گفت: «و اگر این کار را بکنند، ملوان آمریکایی آماده است تا آنها را له کند، غرق کند، متلاشی کند و به نیستی بکشاند، درست است؟»

وی به شوخی گفت: «همه می‌گفتند که من باید فوراً جایزه صلح نوبل را بگیرم، اما با این حرف، من از رقابت کنار می‌روم.»

وی افزود: «هیچ ارتشی مثل ارتش ما نیست، حتی نزدیک به آن هم نیست.»

 

