رسانه اماراتی:
چین بازدارندگی ایران را تقویت کرد؛ موشکها آماده مقابله با هر تهدید
یک رسانه اماراتی ادعا کرده است که چینچین با ارائه سیستم ناوبری پیشرفته نظامی به ایران، توان دفاع هوایی و سامانههای موشکی کشور را تقویت کرده و امکان واکنش سریع و دقیق در برابر تهدیدهای منطقهای، به ویژه حملات احتمالی اسرائیل را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» به نقل از منابع چینی ادعا کرده است که چین به منظور ارتقای توانمندیهای دفاعی و امنیتی ایران و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدهای منطقهای، به ویژه برای مقابله با حملات احتمالی اسرائیل، دسترسی ایران به سیستم ناوبری پیشرفته نظامی را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارشها، ایران با بهرهبرداری از این سیستم میتواند سامانههای دفاع هوایی، رصد و پایش و سامانههای موشکی خود را با دقت بیشتر فعال کند. پیش از این، ایران تنها از مدارهای غیرنظامی این سیستم استفاده میکرد، اما اکنون امکان بهرهبرداری از مدارهای نظامی و استراتژیک فراهم شده است.
این منابع افزودند که این سیستم ضمن ارتقای دقت هدفگیری در عملیاتهای دفاعی و پدافندی، توان ایران در پاسخ به تهدیدها را افزایش میدهد. مراکز نگهداری و عملیاتی سامانههای موشکی و پهپادی ایران به ادعای این منابع، بهطور شبانهروزی فعال هستند و تمرینات اخیر نشاندهنده افزایش برد و بهبود عملکرد سامانهها بوده است.
به گفته منابع، حمایت چین از ایران از حالت صرفا لجستیکی و مالی به حمایت فنی و فناوری پیشرفته تغییر یافته و موجب تقویت توان بازدارندگی و ظرفیت تولید دفاعی کشور شده است. این اقدام امکان واکنش سریع و دقیق در برابر هرگونه تهدید منطقهای را فراهم میکند و احتمال خطا در هدفگیری را کاهش میدهد، بدون آنکه نیاز به انتقال مستقیم سامانههای رزمی آماده باشد.
این منابع همچنین تصریح کردند که بهروزرسانیهای اخیر، ضمن تقویت توانمندی دفاعی ایران، به کاهش خطر تشدید تنشهای منطقهای کمک میکند و نشاندهنده تداوم و توسعه قابلیتهای دفاعی کشور در چارچوب همکاریهای استراتژیک با شرکای خود است.