مدیران خودرو
استولتنبرگ:

زلنسکی خواستار اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین شده بود

زلنسکی خواستار اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین شده بود
دبیرکل سابق ناتو فاش کرد که رئیس‌جمهور اوکراین به او التماس کرده بود که برای جلوگیری از پیشروی ارتش روسیه به سمت کی‌یف در سال ۲۰۲۲، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین اعمال کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل سابق ناتو، فاش کرد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین به او التماس کرده بود که برای جلوگیری از پیشروی ارتش روسیه به سمت کی‌یف در سال ۲۰۲۲، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین اعمال کند، اما او از اجتناب از درگیری با روسیه خودداری کرد.

استولتنبرگ گفت: «دردناک بود که به او بگوییم رنج او را درک می‌کنیم و می‌دانیم که کی‌یف می‌تواند ظرف چند روز سقوط کند، اما ما هواپیماهای ناتو را برای مقابله با هواپیماهای روسی به حریم هوایی اوکراین نخواهیم فرستاد.»

وی همچنین گفت که زلنسکی همچنان از همه کشورهای غربی خواسته که برای مقابله با پیشروی روسیه و حمایت از ارتش اوکراین که فرسوده شده و در جبهه‌های نبرد متحمل خسارات سنگینی شده است، از کی‌یف حمایت مالی و نظامی کنند.

