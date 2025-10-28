چین خواستار تدوین آییننامه رفتاری در دریای چین جنوبی شد
نخستوزیر چین، خواستار «تسریع در رایزنیها در مورد آییننامه رفتاری در دریای چین جنوبی و تلاش برای دستیابی به توافق در اسرع وقت» شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «لی کهچیانگ»، نخستوزیر چین، خواستار «تسریع در رایزنیها در مورد آییننامه رفتاری در دریای چین جنوبی و تلاش برای دستیابی به توافق در اسرع وقت» شد.
به گزارش روزنامه چینی «پیپلز دیلی»، این سخنان در سخنرانی لی در بیست و هشتمین اجلاس چین و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسهآن) در مالزی بیان شد.
پیش از این، دیروز وزارت دفاع چین اعلام کرد که «بیانیههای صادر شده توسط استرالیا در مورد حادثهای که بر فراز دریای چین جنوبی رخ داده است، نشان دهنده تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر نقض حریم هوایی چین توسط استرالیا است.»