نیکلاس مادورو:
آمریکا بهدنبال دستیابی به منابع نفت، گاز و طلای ونزوئلا است
رئیسجمهوری ونزوئلا با انتقاد از سیاستهای واشنگتن، اعلام کرد که آمریکا بهدنبال «تغییر رژیم» در این کشور برای دستیابی به منابع نفت، گاز و طلای ونزوئلا است.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «همه جهان میدانند آنچه طبقه حاکم اقتصادی در آمریکا امروز بهدنبال آن است، نفت، گاز و طلای ونزوئلاست؛ موضوع، مواد مخدر نیست، آنها خودشان هم این را میدانند».
مادورو تأکید کرد که ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است و «هیچکس نمیتواند این کشور را از معادله انرژی جهانی حذف کند».
رئیسجمهوری ونزوئلا در ادامه، ترینیداد و توباگو را به «تبلیغ جنگ و همدستی با آمریکا» متهم کرد و از تعلیق کامل توافقهای حوزه انرژی با این کشور خبر داد.
مادورو همچنین هشدار داد: «زمان انتخاب فرا رسیده است؛ یا باید در کنار حامیان جنگ و خشونت باشید، یا در کنار زندگی».
وی افزود که نیروهای امنیتی ونزوئلا «چند مزدور آموزشدیده و تأمینشده توسط سازمان سیا» را بازداشت کردهاند.
مادورو تأکید کرد که قرار است «نشست کاری بزرگی میان صدها تاجر روس و ونزوئلایی در زمینه صنایع پیشرفته» برگزار شود.