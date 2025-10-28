خبرگزاری کار ایران
نیکلاس مادورو:

آمریکا به‌دنبال دستیابی به منابع نفت، گاز و طلای ونزوئلا است

آمریکا به‌دنبال دستیابی به منابع نفت، گاز و طلای ونزوئلا است
رئیس‌جمهوری ونزوئلا با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن، اعلام کرد که آمریکا به‌دنبال «تغییر رژیم» در این کشور برای دست‌یابی به منابع نفت، گاز و طلای ونزوئلا است.

به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن، اعلام کرد که آمریکا به‌دنبال «تغییر رژیم» در این کشور برای دست‌یابی به منابع نفت، گاز و طلای ونزوئلا است.

وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «همه جهان می‌دانند آنچه طبقه حاکم اقتصادی در آمریکا امروز به‌دنبال آن است، نفت، گاز و طلای ونزوئلاست؛ موضوع، مواد مخدر نیست، آنها خودشان هم این را می‌دانند».

مادورو تأکید کرد که ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است و «هیچ‌کس نمی‌تواند این کشور را از معادله انرژی جهانی حذف کند».

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در ادامه، ترینیداد و توباگو را به «تبلیغ جنگ و همدستی با آمریکا» متهم کرد و از تعلیق کامل توافق‌های حوزه انرژی با این کشور خبر داد.

مادورو همچنین هشدار داد: «زمان انتخاب فرا رسیده است؛ یا باید در کنار حامیان جنگ و خشونت باشید، یا در کنار زندگی».

وی افزود که نیروهای امنیتی ونزوئلا «چند مزدور آموزش‌دیده و تأمین‌شده توسط سازمان سیا» را بازداشت کرده‌اند.

مادورو تأکید کرد که قرار است «نشست کاری بزرگی میان صدها تاجر روس و ونزوئلایی در زمینه صنایع پیشرفته» برگزار شود.

