روسیه ۱۷ پهپاد اوکراینی را ساقط کرد

روسیه ۱۷ پهپاد اوکراینی را ساقط کرد
خبرگزاری «ریا نووستی» گزارش داد که یگان‌های پدافند هوایی روسیه، ۱۷ فروند پهپاد اوکراینی را در جریان عملیات شبانه منهدم کردند.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری «ریا نووستی» گزارش داد که یگان‌های پدافند هوایی روسیه، ۱۷ فروند پهپاد اوکراینی را در جریان عملیات شبانه منهدم کردند.

بر اساس این گزارش، سامانه‌های دفاعی روسیه در چندین منطقه از جمله حومه مسکو فعال شده و توانستند تمامی اهداف هوایی را پیش از رسیدن به مقصد هدف قرار دهند.

در همین حال، شهردار مسکو اعلام کرد که یکی از پهپادهای اوکراینی در مسیر حرکت به‌سوی پایتخت، توسط پدافند هوایی منهدم شده است.

مسکو در هفته‌های اخیر بارها از افزایش حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه خبر داده است.

 

 

 

