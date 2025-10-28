اسرائیل آخرین قاب از شهید السنوار را منتشر کرد
در میان دیوارهای فروریخته و خیابانهایی که هنوز بوی باروت میدهند، یحیی السنوار آرام قدم میزد؛ بیدوربین، بیتشریفات، در کنار مردمش. ویدیویی که رسانههای اسرائیلی این روزها منتشر کردهاند، لحظاتی از آن روزهای آخر را نشان میدهد؛ روزهایی که رهبر مقاومت در میان ویرانهها، همانگونه که زیست، تا دم شهادت ایستاد.
به گزارش ایلنا، رسانههای اسرائیلی روز دوشنبه ویدیویی منتشر کردند که گفته میشود آخرین تصاویر از شهید یحیی السنوار، رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه، پیش از شهادتش است.
تلویزیون عبری «کان»، که این ویدیو را «اختصاصی» توصیف کرده، اعلام کرد که این فیلم از دوربین یکی از سربازان اسرائیلی در غزه بهدست آمده و لحظاتی از روزهای پایانی زندگی السنوار را نشان میدهد؛ زمانی که او در میان ویرانههای خانههای تخریبشده در شهر غزه در حال تردد است.
یحیی السنوار در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، در جریان درگیری با نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.