بین الملل ۰۶ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۶:۴۴:۵۰

اسرائیل آخرین قاب از شهید السنوار را منتشر کرد

در میان دیوارهای فروریخته و خیابان‌هایی که هنوز بوی باروت می‌دهند، یحیی السنوار آرام قدم می‌زد؛ بی‌دوربین، بی‌تشریفات، در کنار مردمش. ویدیویی که رسانه‌های اسرائیلی این روزها منتشر کرده‌اند، لحظاتی از آن روزهای آخر را نشان می‌دهد؛ روزهایی که رهبر مقاومت در میان ویرانه‌ها، همان‌گونه که زیست، تا دم شهادت ایستاد.