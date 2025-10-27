ترامپ: به چین سفر میکنم
رئیس جمهور ایالات متحده از سفر احتمالی خود به چین در ابتدای سال میلادی آتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برنامه هایی را برای سفر به چین در ابتدای سال میلادی آتی و همچنین انتظار برای سفر «شی جین پینگ» همتای چینی، جهت سفر به ایالاتن متحده و دیدار با وی در واشنگتن یا فلوریدا را اعلام کرد.
ترامپ در مسیر ژاپن گفت: «تقریبا توافق شده که من ابتدای سال میلادی آتی(۲۰۲۶) به چین سفر میکنم و شاید رئیس جمهور شی به واشنگتن و پالم بیچ(فلوریدا) یا جای دیگر در زمانی دیگر بیاید».
رئیس جمهور ایالات متحده بر روابط خوب با همتای چینی تاکید کرد.