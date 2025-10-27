به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برنامه هایی را برای سفر به چین در ابتدای سال میلادی آتی و همچنین انتظار برای سفر «شی جین پینگ» همتای چینی، جهت سفر به ایالاتن متحده و دیدار با وی در واشنگتن یا فلوریدا را اعلام کرد.

ترامپ در مسیر ژاپن گفت: «تقریبا توافق شده که من ابتدای سال میلادی آتی(۲۰۲۶) به چین سفر می‌کنم و شاید رئیس جمهور شی به واشنگتن و پالم بیچ(فلوریدا) یا جای دیگر در زمانی دیگر بیاید».

رئیس جمهور ایالات متحده بر روابط خوب با همتای چینی تاکید کرد.

