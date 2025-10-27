ترامپ:
چنانچه کیم جونگاون مایل باشد، دوست دارم با او دیدار کنم
رئیسجمهور آمریکا گفت که تمایل دارد با رهبر کره شمالی دیدار کند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا گفت که تمایل دارد با رهر کره شمالی دیدار کند.
وی گفت: «چنانچه کیم جونگاون مایل باشد، دوست دارم طی سفرم به آسیا با وی دیدار کنم.»
ترامپ افزود: «چیزی راجع به این مسئله نگفتهام، اما اگر کیم جونگاون بخواهد، دوست دارم با وی دیدار کنم. من از کیم خوشم میآمد و او نیز مرا دوست داشت. »
وی گفت: «اگر کیم بخواهد مرا ببیند، من در کره جنوبی هستم.»