به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که تمایل دارد با رهر کره شمالی دیدار کند.

وی گفت: «چنانچه کیم جونگ‌اون مایل باشد، دوست دارم طی سفرم به آسیا با وی دیدار کنم.»

ترامپ افزود: «چیزی راجع به این مسئله نگفته‌ام، اما اگر کیم جونگ‌اون بخواهد، دوست دارم با وی دیدار کنم. من از کیم خوشم می‌آمد و او نیز مرا دوست داشت. »

وی گفت: «اگر کیم بخواهد مرا ببیند، من در کره جنوبی هستم.»

انتهای پیام/