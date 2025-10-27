خبرگزاری کار ایران
از خروج اعضای پ.ک.ک استقبال می‌کنیم

معاون رئیس جمهور ترکیه گفت که خروج اعضای حزب کارگران کردستان از این کشور و نوار مرزی، گامی مهم در مسیر تحکیم سیاست‌های دموکراتیک است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، ریاست جمهوری ترکیه تصمیم  حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) برای خروج اعضایش از ترکیه و نوار مرزی را گامی مهم در مسیر  درست می‌داند که به تحکیم سایست‌های دموکراتیک   کمک خواهد کرد.

«جودت ییلماز» معاون رئیس جمهور ترکیه در پستی در نوشت: «تصمیم سازمان ترورستی که پیشتر انحلال خود را به در خواست عبدالله اوجالان بنیان‌گذار تصمیم به انحلال گرفت، برای خارج کردن نیروهایش از کشور و مرزهایمان  گامی مثبت  و شایسته تقدیر است».

وی افزود که ترکیه از نزدیک بر این روند نظارت دارد.

مقام ترکیه‌ای اشاره کرد: «مهم ترین چیز که اکنون به دنبال آن هستیم، این است که اقدامات  ملموس   در این مسیر ادامه  یابد و نابودی کامل این سازمان و تمامی عناصر آن هرچه سریعتر پایان یابد».

 

 

