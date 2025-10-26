خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیم جدید محمود عباس درباره ریاست تشکیلات خودگردان

تصمیم جدید محمود عباس درباره ریاست تشکیلات خودگردان
کد خبر : 1705364
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس تشکیلات خودگردان قانون جدیدی در ارتباط با ریاست این تشکیلات ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان قانون جدیدی در ارتباط با ریاست این تشکیلات  ابلاغ کرد.

محمود عباس امروز -یکشنبه- از تصمیم جدید خود خبر داد که بر اساس آن، در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و در غیاب شورای قانون‌گذاری، معاون رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین، مسئولیت ریاست تشکیلات خودگردان را به طور موقت بر عهده خواهد گرفت.

این دوره موقت حداکثر نود روز خواهد بود و طی آن، انتخابات آزاد و مستقیمی برای انتخاب رئیس جمهور جدید طبق قانون انتخابات فلسطین برگزار خواهد شد.

در صورتی که برگزاری انتخابات در این مدت به دلیل نیروی قاهره امکان‌پذیر نباشد، این دوره با تصمیم شورای مرکزی فلسطین برای یک دوره دیگر و فقط یک بار تمدید خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ