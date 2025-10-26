تصمیم جدید محمود عباس درباره ریاست تشکیلات خودگردان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان قانون جدیدی در ارتباط با ریاست این تشکیلات ابلاغ کرد.

محمود عباس امروز -یکشنبه- از تصمیم جدید خود خبر داد که بر اساس آن، در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و در غیاب شورای قانون‌گذاری، معاون رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین، مسئولیت ریاست تشکیلات خودگردان را به طور موقت بر عهده خواهد گرفت.

این دوره موقت حداکثر نود روز خواهد بود و طی آن، انتخابات آزاد و مستقیمی برای انتخاب رئیس جمهور جدید طبق قانون انتخابات فلسطین برگزار خواهد شد.

در صورتی که برگزاری انتخابات در این مدت به دلیل نیروی قاهره امکان‌پذیر نباشد، این دوره با تصمیم شورای مرکزی فلسطین برای یک دوره دیگر و فقط یک بار تمدید خواهد شد.

