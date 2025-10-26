پذیرای همکاری صادقانه و برابر با دیگر کشورها هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه امروز -یکشنبه- تاکید کرد که روسیه همیشه آماده همکاری‌های خالصانه و برابر با کشورهایی است که به دنبال دست‌یابی به منافع ملی خود هستند.

لاوروف در پیامی ویدیویی به شرکت‌کنندگان در مجمع همکاری بین‌المللی گفت: «ما همیشه پذیرای مشارکت صادقانه و برابر با همه کسانی خواهیم بود که مانند ما، منافع ملی خود را دنبال می‌کنند و همکاری‌های بین دولتی را بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد در تمامیت، یکپارچگی و وابستگی متقابل بنا می‌کنند».

وزیرخارجه روسیه اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، مبنی بر اینکه هیچ ملتی، چه در غرب و چه در شرق، با کشور ما خصومت یا غیردوستی ندارد را یادآوری کرد.

دیپلمات ارشد روس تاکید کرد که روسیه به عنوان یک کشور مدرن، علاقه‌مند به همکاری‌های بین‌المللی گسترده و غیرسیاسی، به توسعه خود ادامه می‌دهد.

