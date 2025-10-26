خبرگزاری کار ایران
پذیرای همکاری صادقانه و برابر با دیگر کشورها هستیم

وزیرخارجه روسیه گفت که کشورش آماده است تا با دیگر کشورهایی که به دنبال دست‌یابی به منافع ملی خود کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه امروز -یکشنبه- تاکید کرد که روسیه همیشه آماده همکاری‌های خالصانه و برابر با کشورهایی است که به دنبال دست‌یابی به منافع ملی خود هستند.

لاوروف در پیامی ویدیویی به شرکت‌کنندگان در مجمع همکاری بین‌المللی گفت: «ما همیشه پذیرای مشارکت صادقانه و برابر با همه کسانی خواهیم بود که مانند ما، منافع ملی خود را دنبال می‌کنند و همکاری‌های بین دولتی را بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد در تمامیت، یکپارچگی و وابستگی متقابل بنا می‌کنند».

وزیرخارجه روسیه اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، مبنی بر اینکه هیچ ملتی، چه در غرب و چه در شرق، با کشور ما خصومت یا غیردوستی ندارد را یادآوری کرد.

دیپلمات ارشد روس  تاکید کرد که روسیه به عنوان یک کشور مدرن، علاقه‌مند به همکاری‌های بین‌المللی گسترده و غیرسیاسی، به توسعه خود ادامه می‌دهد.

 

