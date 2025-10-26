خبرگزاری کار ایران
ترامپ توافق‌ تجاری-معدنی با ۳ کشور جنوب شرق آسیا امضا کرد

ترامپ توافق‌ تجاری-معدنی با ۳ کشور جنوب شرق آسیا امضا کرد
رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست آسه‌آن، مجموعه‌ای از توافقات تجاری در حوزه مواد معدنی راهبردی را با تایلند، مالزی و کامبوج امضا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست آسه‌آن، مجموعه‌ای از توافقات تجاری در حوزه مواد معدنی راهبردی را با تایلند، مالزی و کامبوج امضا کرد.

‌بر اساس بیانیه مشترک کاخ سفید، آمریکا در چارچوب این توافق‌ها، نرخ تعرفه ۱۹ درصدی بر بیشتر صادرات از سه کشور یادشده را حفظ خواهد کرد.

ترامپ همچنین توافق‌هایی جداگانه با تایلند و مالزی برای همکاری در زمینه تنوع‌بخشی به زنجیره تامین مواد معدنی-حیاتی امضا کرد.

