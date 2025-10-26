به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ رهبران تایلند و کامبوج امروز -یکشنبه- در حضور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده که واسطه آتش‌بس میان دو کشور پس از نزاع مرزی 5 روزه در ماه جولای شد، توافق صلح امضا کردند.

این توافق کمی پس از ورود ترامپ به نشست اتحادیه کشور های جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) در کوآلالامپور پایتخت مالزی، به امضا رسید.

این توافق به دنبال آتش‌بس به دست آمده سه ماه قبل پس از تماس رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران دو کشور در آن زمان به دست آمد.

ترامپ همچنین در حاشیه این نشست توافق‌های تجاری با کامبوج و تایلند در رابطه با مواد معدنی حیاتی امضا کرد.

یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا همچنین یک توافق بزرگ در رابطه با مواد معدنی حیاتی با مالزی به امضا خواهد رساند.

