نیویورک تایمز گزارش داد:
ساکنان اوکراین ممکن است در زمستان امسال با مشکل گرمایش مواجه شوند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ساکنان اوکراین ممکن است در زمستان امسال با مشکل گرمایش مواجه شوند و نیروگاهها ممکن است نتوانند با افزایش قیمت برق کنار بیایند و مجبور به تعطیلی شوند.
این در حالی است که چندین شهر به دلیل کمبود گاز، فعالسازی گرمایش مرکزی در خانههای مسکونی را به تعویق انداختهاند.
این روزنامه افزود که قطع طولانی مدت گاز و برق برای خانوارها ممکن است باعث مهاجرت بیشتر اوکراینیها شود که این امر اقتصاد ملی را بیشتر تضعیف خواهد کرد.