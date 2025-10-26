خبرگزاری کار ایران
تهدید حماس از سوی ترامپ با ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) را تهدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر حماس را بر سر تحویل اجساد اسرای صهیونیستی تهدید کرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال مدعی شد: حماس باید به سرعت شروع به بازگرداندن اجساد اسرای مرده شامل دو آمریکایی، بکند در غیر این صورت، سایر کشورهای درگیر در این صلح بزرگ اقدام خواهند کرد.

وی همچنین در ادامه مدعی شد که فعالیت‌های حماس را در ۴۸ ساعت آتی «به دقت» زیر نظر خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
