هشدار مستقیم آمریکا به حزب‌الله: اسرائیل آماده حمله است
یک نماینده نزدیک به سفارت آمریکا به مسئولان حزب‌الله در لبنان هشدار داد که اسرائیل آماده حملات گسترده است. منابع آگاه می‌گویند این هشدار در حالی صادر شده که لبنان و حزب‌الله تلاش می‌کنند بحران را آرام مدیریت کرده و از بروز تنش‌های گسترده جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا، یک منبع نزدیک به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان به روزنامه «الأنباء» کویت اعلام کرد که جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، پیشنهاد جدی برای مذاکره ارائه کرده و پاسخ‌های اسرائیل و آمریکا در انتظار است. پاسخ اسرائیل تاکنون شامل ادامه حملات نظامی و هدف قرار دادن غیرنظامیان بوده و لبنان امیدوار است واشنگتن میانجی‌گری کند، اما تاکید دارد که هرگز زیر فشار اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله، مذاکره نخواهد کرد.

همچنین «الأنباء» گزارش داد که یک نماینده نزدیک به سفارت آمریکا روز پنج‌شنبه به مسئولان حزب‌الله هشدار داده و اطلاعاتی درباره آمادگی اسرائیل برای حملات گسترده به پایگاه‌های حزب‌الله در ضاحیه جنوبی بیروت داده است. مسئولان حزب‌الله تنها اعلام کرده‌اند: «اطلاع یافتیم» و توضیح بیشتری نداده‌اند.

با وجود افزایش شایعات درباره جنگ قریب‌الوقوع میان لبنان و اسرائیل، منابع آگاه گفته‌اند که تعیین زمان دقیق برای آغاز جنگ، «نوعی غلو و بزرگ‌نمایی» است و تهدید اسرائیل علیه لبنان از دهه ۷۰ میلادی تاکنون ادامه داشته است. یک منبع سیاسی نیز تاکید کرده است که احتمال جنگ گسترده کم است؛ زیرا تنش‌ها به‌صورت تدریجی و یک‌طرفه ادامه دارد و اهداف کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بدون تحمل خسارت جدی محقق می‌شود.

با این حال، منابع «الأنباء» می‌گویند که توافق سیاسی در لبنان در حال شکل‌گیری است و با وجود سروصدا و تبلیغات رسانه‌ای، این توافق «به آرامی و پشت پرده در حال آماده‌سازی است».

