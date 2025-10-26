خبرگزاری کار ایران
اسرائیل مدل «غزه بدون اشغالگری» را در لبنان اجرا می‌کند

منابع نظامی لبنان گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی طی دو روز گذشته ۱۸ حمله هوایی هدفمند به جنوب این کشور انجام داده‌اند. کارشناسان می‌گویند تل‌آویو با تکیه بر «مدل غزه بدون اشغالگری» قصد دارد واقعیت‌های جدید میدانی را تحمیل کرده و حزب‌الله را از مرزها عقب براند، بدون آنکه وارد خاک لبنان شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع نظامی لبنانی از تشدید بی‌سابقه حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در روزهای اخیر خبر دادند؛ حملاتی که به‌گفته این منابع، با هدف نابودی زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی و نظامی وابسته به حزب‌الله انجام گرفته و از نظر شدت، خطرناک‌ترین مرحله از آغاز درگیری‌های مرزی تاکنون محسوب می‌شود.

بر این اساس، طی ۴۸ ساعت گذشته، دست‌کم ۱۸ حمله هوایی هدفمند در مناطق جنوبی لبنان انجام شده است. این تحرکات، به گفته منابع لبنانی، دولت این کشور را در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز قرار داده؛ چرا که نشانه‌های متعددی از نزدیک‌شدن اسرائیل به اجرای عملیات نظامی گسترده‌ای دیده می‌شود؛ عملیاتی که از لحاظ اهداف مشابه سناریوی تجاوز به غزه است، اما بدون ورود زمینی مستقیم.

منابع یادشده تاکید کردند که زمان آغاز این عملیات– موسوم به «ساعت صفر»– نزدیک شده و بر اساس راهبرد جدید ارتش صهیونیستی، این جنگ به‌جای اشغال اراضی، بر حفظ نقاط اشغالی موجود و گسترش محدود آن‌ها متمرکز خواهد بود. بر همین اساس، این رژیم احتمالا به عملیات ویژه و هدفمند در جنوب لبنان و منطقه بقاع روی خواهد آورد، بدون آنکه دست به حمله زمینی بزند.

به گفته منابع لبنانی، در حالی که مذاکرات آمریکا و ایران در بن‌بست کامل قرار دارد، تصمیم برای اجرای این سناریو در سطح راهبردی گرفته شده است. حزب‌الله آماده مقابله است، اما دولت لبنان به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی دست‌بسته مانده و حتی تلاش‌های رئیس‌جمهور برای فشار بر واشنگتن به منظور مهار تل‌آویو تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

منابع اسرائیلی به این پایگاه اماراتی اعلام کردند تل‌آویو راهبردی ترکیبی متشکل از فشار نظامی مستمر و «جنگ سیاسی کنترل‌شده» را دنبال می‌کند تا با ترور فرماندهان و حملات نقطه‌ای، حزب‌الله را از مرزها دور کرده و «منطقه حائل» بی‌درگیری برقرار کند.

