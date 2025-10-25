خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی نتانیاهو و روبیو

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پایان سفر کوتاهوزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، گفت‌وگویی تلفنی با وی انجام داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آی‌۲۴، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وی امروز -شنبه -در پایان سفر کوتاه «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، گفت‌وگویی تلفنی با وی انجام داده است.

در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است که دو طرف درباره نتایج این سفر گفت‌وگو کرده و «بر مشارکت عمیق و پایدار میان ایالات متحده و اسرائیل» تأکید کردند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از حمایت «استوار» روبیو و از «تعهد وی به تقویت اتحاد آمریکا و اسرائیل در این دوران دشوار» قدردانی کرد.

بر اساس این بیانیه، نتانیاهو و روبیو بر تداوم همکاری نزدیک دو طرف برای پیشبرد منافع و ارزش‌های مشترک خود از جمله بازگرداندن اجساد گروگان‌های باقی‌مانده و «خلع سلاح جنبش حماس و خنثی‌سازی نظامی نوار غزه» تأکید کردند.

 

 

 

