خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در لبنان

حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در لبنان
کد خبر : 1704856
لینک کوتاه کپی شد.

اسرائیل بار دیگر با نقض توافق آتش‌بس در لبنان یک خودروی غیرنظامی را در این کشور هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، اسرائیل بار دیگر با نقض توافق آتش‌بس در لبنان یک خودروی غیرنظامی را در این کشور هدف قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی این حمله، یک نفر به شهادت رسیده و یک تن دیگر مجروح شده است.

همزمان با این گزارش، منابع محلی لبنان از پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی در آسمان شهر صور و مناطق شمالی آن، از جمله القاسمیه و ابوالاسود در جنوب این کشور خبر دادند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ