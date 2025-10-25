حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در لبنان
اسرائیل بار دیگر با نقض توافق آتشبس در لبنان یک خودروی غیرنظامی را در این کشور هدف قرار داد.
وزارت بهداشت لبنان نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که در پی این حمله، یک نفر به شهادت رسیده و یک تن دیگر مجروح شده است.
همزمان با این گزارش، منابع محلی لبنان از پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی در آسمان شهر صور و مناطق شمالی آن، از جمله القاسمیه و ابوالاسود در جنوب این کشور خبر دادند.