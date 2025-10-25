به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، از ماه فوریه، پرتره‌ای بزرگ و خندان از «رونالد ریگان» در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید آویخته شده است، تصویری که هر بار «دونالد ترامپ» پشت میز «رزولوت» (میز روسای جمهور آمریکا) می‌نشیند، بر او نظاره دارد.

این نقاشی که از سوی بنیاد و موسسه ریاست‌جمهوری رونالد ریگان در اختیار کاخ سفید قرار گرفته و توسط ترامپ به‌طور برجسته‌ای نصب شده است، نشانه‌ای از تحسین و ستایش است. اما به گفته جمهوری‌خواهان کهنه‌کار و تاریخ‌نگاران، این رابطه پیچیده‌تر از یک ادای احترام ساده است. به گفته آنان پیوند ترامپ با ریگان به همان اندازه که از احترام ناشی می‌شود، از رقابت نیز سرچشمه می‌گیرد.

آن‌ها به تصمیم ناگهانی رئیس جمهور آمریکا در پنجشنبه گذشته اشارکردند، هنگامی‌که او مذاکرات تجاری با کانادا را ، پس از آنکه دولت استانی «انتاریو» در یک آگهی ضد تعرفه از سخنان ریگان برای انتقاد از سیاست‌های ترامپ استفاده کرد، به حالت تعلیق درآورد. مدرکی که به به باورآنها نشان می‌دهد که میراث ریگان همچنان بر رئیس کنونی کاخ سفید سایه افکنده است.

در دهه گذشته، ترامپ حزب جمهوری‌خواه را بر اساس چهره و دیدگاه شخصی خود بازآفرینی کرده است، حزبی که روزگاری بر پایه تجارت آزاد، اتحادهای جهانی و سیاست خارجی تهاجمی استوار بود، اکنون حول محور ناسیونالیسم ترامپی و وفاداری شخصی شکل گرفته است.

اما ریگان که در سال ۲۰۰۴ در ۹۳سالگی درگذشت و بیش از سه دهه پیش از قدرت کنار رفت، همچنان برای بسیاری از آمریکایی‌ها نماد محافظه‌کاری کلاسیک است.

با وجود آنکه حزب جمهوری‌خواه در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش به سمت راست گرایش یافته، بسیاری از سیاستمداران جمهوری‌خواه هنوز با احتیاط از ریگان فاصله می‌گیرند، چراکه میراث او در میان محافظه‌کاران احترام فراوانی دارد.

«چارلی بلک» استراتژیست کهنه‌کار جمهوری‌خواه که در ستادهای انتخاباتی ریگان در سال‌های ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ فعالیت داشت، می‌گوید ریگان که از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ رئیس جمهور بود، تجارت آزاد را ترویج کرد، به اصلاحات مهاجرتی دست یافت، به دنبال روابط نزدیک‌تر با ناتو بود و اغلب با دموکرات‌ها سازش می‌کرد، سیاست‌هایی که ترامپ تا حد زیادی با آنها مخالف بوده است.

بلک که در گذشته منتقد ترامپ بوده، گفت: «برای اکثر جمهوری‌خواهان و بسیاری دیگر از آمریکایی‌ها، ریگان، معیار طلایی بود. او بزرگترین رئیس جمهور بود و از نظر سیاست‌گذاری، الگویی برای آنچه جمهوری‌خواهان نماینده آن بودند، شد».

آگهی تبلیغاتی کانادایی که از تلویزیون آمریکا پخش شد، شامل ویدئویی از ریگان بود که می‌گفت تعرفه بر کالاهای خارجی موجب از دست رفتن مشاغل و بروز جنگ‌های تجاری می‌شود. استفاده از تعرفه‌ها از محورهای اصلی سیاست ترامپ است. بلک در رابطه با این تبلیغ گفت که این آگهی آشکارا نقطه حساسی از ترامپ را نشانه گرفت.

در این ویدئو، پنج جمله کامل از یکی از سخنرانی‌های هفتگی ریگان در سال ۱۹۸۷ را به‌صورت نامرتب کنار هم قرار داده بود. آگهی البته اشاره‌ای نمی‌کرد که ریگان در همان سخنرانی توضیح داده بود تعرفه‌هایی که دولتش بر ژاپن وضع کرده، استثنایی ناگزیر از اصل تجارت آزاد بوده است که او آن را کلید شکوفایی می‌دانست.

ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی این آگهی را فریب‌کارانه دانست و مذاکرات تجاری با دولت فدرال کانادا را متوقف کرد.

بنیاد ریاست‌جمهوری ریگان اعلام کرد که این آگهی از صدا و تصویر گزینشی استفاده کرده و در حال بررسی اقدامات قانونی است.

«استو روثنبرگ»، تحلیلگر باسابقه و بی‌طرف سیاسی، گفت که این آگهی ممکن است ترامپ را آشفته کرده باشد، چرا که بسیاری از جمهوری‌خواهان هنوز پیوند عمیقی با ریگان دارند.

با این حال، روثنبرگ اشاره کرد که نفوذ رئیس جمهور کنونی آمریکا بر حزب جمهوری‌خواه آن‌قدر مطلق است که چیزی برای نگرانی ترامپ وجود ندارد.

وی افزود: «اما در عین حال، همانطور که واکنش ترامپ به آگهی نشان داد، ترامپ ممکن است در چهره ریگان، ترامپ ممکن است رقیبی درون‌حزبی احساس کند».

در حالی که ترامپ پوپولیسم را پذیرفته است، او و ریگان برخی باورهای اساسی مشترک دارند، از جمله مالیات کمتر، دولت کوچک‌تر، ارتش قوی و مقررات کمتر بر کسب‌وکارها.

«تیموتی نفتالی» تاریخ‌نگار ریاست‌جمهوری در دانشگاه کلمبیا، گفت: «میراث ریگان برای ترامپ دردسرساز است، زیرا ریگان به اتحادهای بین‌المللی و تجارت آزاد باور داشت، اما ترامپ ندارد».

وی افزود: «این آگهی نابهنگام که در میانه مذاکرات حساس میان واشنگتن و اتاوا پخش شد نشان داد ترامپ تا چه اندازه ریگان متفاوت است».

«کوش دسای»، یک سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای به رویترز گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ و رئیس‌جمهور ریگان هر دو به تجارت منصفانه باور داشتند. تفاوت در این است که ترامپ پس از دهه‌ها بی‌کفایتی سیاستمداران واشنگتن به قدرت رسید، کسانی که در برابر کشورهای خارجی که صنایع و جوامع آمریکا را تضعیف کردند، بی‌تفاوت ماندند».

این آگهی قرار بود جمعه و شنبه‌شب نیز چندین بار دیگر پخش شود و ممکن بود دوباره تنش‌ها را شعله‌ور کند.

«داگ فورد» نخست‌وزیر انتاریو، روزگذشته -جمعه- گفت دولتش این آگهی را در جریان دو بازی نخست سری جهانی بیسبال در تورنتو، مسابقه‌ای میان تیم‌های «تورنتو بلو جیز» کانادا و «لس‌آنجلس داجرز» آمریکا پخش خواهد کرد.

فورد افزود که از روز دوشنبه پخش آگهی را متوقف می‌کند.

پخش این آگهی در جریان یک رویداد ورزشی بزرگ که میلیون‌ها آمریکایی بیننده آن هستند، ممکن است ترامپ را بیش‌ازپیش خشمگین کند.

نخست وزیر انتاریو، در پایان اظهار داشت: «ما به هدف خود رسیده‌ایم، صدایمان را به بلندترین سطوح در ایالات متحده رسانده‌ایم».

