خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنروا:

اسرائیل مانع ورود اقلام حیاتی به غزه برای تأمین سرپناه و گرمایش می‌شود

اسرائیل مانع ورود اقلام حیاتی به غزه برای تأمین سرپناه و گرمایش می‌شود
کد خبر : 1704811
لینک کوتاه کپی شد.

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) تأیید کرد که اسرائیل با وجود نیاز مبرم به اقلام حیاتی برای تأمین سرپناه و گرمایش نوار غزه، از ورود آن‌ها جلوگیری می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا)  تأیید کرد که اسرائیل با وجود نیاز مبرم به اقلام حیاتی برای تأمین سرپناه و گرمایش نوار غزه، از ورود آن‌ها جلوگیری می‌کند.

خبرگزاری معا  به نقل از مقامات محلی و بین‌المللی گزارش داد که به دلیل کمبود اقلام ضروری که از زمان آتش‌بس در دهم این ماه وارد نوار غزه شده است، رنج و سختی در بخش‌ها و تأسیسات ضروری این نوار ادامه دارد.

آنروا اعلام کرد که «با نزدیک شدن به زمستان، نیاز به سرپناه و گرما در غزه رو به افزایش است. ما اقلام ضروری را در اردن و مصر داریم، اما از ورود آنها جلوگیری می‌شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ