به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) تأیید کرد که اسرائیل با وجود نیاز مبرم به اقلام حیاتی برای تأمین سرپناه و گرمایش نوار غزه، از ورود آن‌ها جلوگیری می‌کند.

خبرگزاری معا به نقل از مقامات محلی و بین‌المللی گزارش داد که به دلیل کمبود اقلام ضروری که از زمان آتش‌بس در دهم این ماه وارد نوار غزه شده است، رنج و سختی در بخش‌ها و تأسیسات ضروری این نوار ادامه دارد.

آنروا اعلام کرد که «با نزدیک شدن به زمستان، نیاز به سرپناه و گرما در غزه رو به افزایش است. ما اقلام ضروری را در اردن و مصر داریم، اما از ورود آنها جلوگیری می‌شود.»

انتهای پیام/