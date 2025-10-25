گوستاوو پترو:
نه پا پس میکشم، نه زانو میزنم
رئیس جمهور کلمبیا به قرار گرفتن نام خود و خانوادهاش در فهرست تحریمی ایالات متحده واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به قرار گرفتن نام خود و خانوادهاش در فهرست تحریمهای ایالات متحده گفت که حتی یک گام هم رو به عقب بر نمیدارد و هرگز زانو نخواهد زد.
پترو با اشاره به اینکه «دنی کووالیک» وکیل مدافع او از ایالات متحده خواهد بود، گفت: «در واقع، تهدید برنی مورنو محقق شده است. من، همسرم و فرزندانم در فهرست اوافایسی قرار گرفتیم».
رئیس جمهور کلمبیا اظهار داشت: «پس از دههها مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر، این اقدام از سوی دولت جامعهای که ما در توقف مصرف کوکائین به آن کمک زیادی کردهایم، علیه من انجام شده است. چه تناقضی».