وزیر دفاع و تجارت بلژیک:

مصادره دارایی‌های روسیه می‌تواند عواقب سختی داشته باشد

وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک هشدار داد که واکنش روسیه به مصادره دارایی‌هایش ضربه سختی به اقتصاد بلژیک خواهد زد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «تئو فرانکن» وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک هشدار داد که اقدامات متقابل روسیه به مصادره  احتمالی دارایی هایش  می‌تواند ضربه سختی بر اقتصاد بلژیک وارد کند.

وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک با انتشار پیامی درپلتفرم ایکس نوشت: «مصادره دارایی‌هاید حتی در طول جنگ جهانی دوم در نظر گرفته نشده بود».

وی اظهار داشت: « روسیه ممکن است این اقدام را یک اقدام جنگی تلقی کند و ضربه‌ای شدید به بلژیک وارد کند که بسیار دردناک خواهد بود».

این مقام بلژیکی افزود: «روسیه ممکن است در پاسخ، ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های غربی در خاک خود را مصادره کند».

 

 

