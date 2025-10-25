وزیر دفاع و تجارت بلژیک:
مصادره داراییهای روسیه میتواند عواقب سختی داشته باشد
وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک هشدار داد که واکنش روسیه به مصادره داراییهایش ضربه سختی به اقتصاد بلژیک خواهد زد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «تئو فرانکن» وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک هشدار داد که اقدامات متقابل روسیه به مصادره احتمالی دارایی هایش میتواند ضربه سختی بر اقتصاد بلژیک وارد کند.
وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک با انتشار پیامی درپلتفرم ایکس نوشت: «مصادره داراییهاید حتی در طول جنگ جهانی دوم در نظر گرفته نشده بود».
وی اظهار داشت: « روسیه ممکن است این اقدام را یک اقدام جنگی تلقی کند و ضربهای شدید به بلژیک وارد کند که بسیار دردناک خواهد بود».
این مقام بلژیکی افزود: «روسیه ممکن است در پاسخ، ۲۰۰ میلیارد یورو از داراییهای غربی در خاک خود را مصادره کند».