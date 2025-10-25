به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «تئو فرانکن» وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک هشدار داد که اقدامات متقابل روسیه به مصادره احتمالی دارایی هایش می‌تواند ضربه سختی بر اقتصاد بلژیک وارد کند.

وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک با انتشار پیامی درپلتفرم ایکس نوشت: «مصادره دارایی‌هاید حتی در طول جنگ جهانی دوم در نظر گرفته نشده بود».

وی اظهار داشت: « روسیه ممکن است این اقدام را یک اقدام جنگی تلقی کند و ضربه‌ای شدید به بلژیک وارد کند که بسیار دردناک خواهد بود».

این مقام بلژیکی افزود: «روسیه ممکن است در پاسخ، ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های غربی در خاک خود را مصادره کند».

