به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک» فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که اتحادیه اروپا تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از ارتباط مستقیم میان روسیه و ایالات متحده درباره حل‌و‌فصل بحران اوکراین انجام می‌دهد و به دنبال بازگرداندن کاخ سفید به سیاست‌هایی که توسط «جو بایدن» رئیس جمهور سابق ایالات متحده دنبال می‌شد، است.

میروشنیک خاطرنشان کرد: «متاسفانه کشورهای اروپایی موضع جنگ‌طلبانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. آنها در واقع از تمام روش‌ها برای جلوگیری از تماس مستقیم دوجانبه میان روسیه و اوکراین و مسکو و واشنگتن، برای حل و فصل مسائل مربوط به رویارویی استفاده می‌کنند».

دیپلمات روس تاکید کرد: «برای یک بازه زمانی طولانی، به مدت بیش از ۳ سال، ایلات متحده همچون موتور فعالیت‌های ضد روسی و تنش‌های نظامی عمل کرد. اکنون کشورهای اصلی اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان به دنبال بازگرداندن دولت آمریکا به همان مسیری هستند که توسط بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، طی شد».

