خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میروشنیک:

اروپا در روابط میان روسیه و آمریکا مانع‌تراشی می‌کند

اروپا در روابط میان روسیه و آمریکا مانع‌تراشی می‌کند
کد خبر : 1704693
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاد ویژه سفارت روسیه گفت که اتحادیه اروپا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از ارتباط مستقیم مسکو-واشنگتن فرو گذاری نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک» فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه  در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که اتحادیه اروپا تمامی  تلاش خود را برای جلوگیری از ارتباط مستقیم میان روسیه و ایالات متحده  درباره حل‌و‌فصل بحران اوکراین انجام می‌دهد و به دنبال بازگرداندن کاخ سفید به سیاست‌هایی  که توسط «جو بایدن» رئیس جمهور سابق ایالات متحده دنبال می‌شد، است.

میروشنیک خاطرنشان کرد: «متاسفانه کشورهای اروپایی موضع جنگ‌طلبانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. آنها در واقع از تمام روش‌ها برای جلوگیری از تماس مستقیم دوجانبه میان روسیه و اوکراین و   مسکو  و واشنگتن، برای حل و فصل مسائل مربوط به رویارویی استفاده می‌کنند».

دیپلمات روس تاکید کرد: «برای یک بازه زمانی طولانی،  به مدت بیش از ۳ سال، ایلات متحده همچون موتور فعالیت‌های ضد روسی و تنش‌های نظامی عمل کرد. اکنون کشورهای اصلی اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان به دنبال بازگرداندن دولت آمریکا به همان مسیری هستند که توسط بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، طی شد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ