۱۲۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که ۱۲۱ پهپاد اوکراینی را شب گذشته در مناطق جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

در اینگزارش اعلام شد: «نیروهای کی‌یف تقریبا به طور روزانه به هدف قرار دادن مناطق جنوب غربی روسیه با پهپاد و موشک ادامه می‌دهند در حالیکه پیشروی نیروهای روسیه در تمامی جبهه‌ها ادامه داد».

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بر نیاز به گسترش دامنه عملیات‌های نظامی برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مناطق روسی از جمله مناطقی که در محدوده موشک‌ها و تسلیحات غربی که روسیه را هدف قرار می‌دهند است، تاکید کرد.

