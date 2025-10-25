خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

۱۲۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

۱۲۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
کد خبر : 1704613
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۱۲۱ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که ۱۲۱ پهپاد اوکراینی را شب گذشته در مناطق جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

در اینگزارش اعلام شد: «نیروهای کی‌یف تقریبا به طور روزانه   به هدف قرار دادن مناطق جنوب غربی روسیه با پهپاد و موشک  ادامه می‌دهند در حالیکه پیشروی نیروهای روسیه در تمامی جبهه‌ها ادامه داد».

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بر نیاز به گسترش دامنه عملیات‌های نظامی برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مناطق روسی از جمله مناطقی که در محدوده موشک‌ها و تسلیحات غربی که روسیه را هدف قرار می‌دهند است، تاکید کرد.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ