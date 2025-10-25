قطب شمال؛ سومین میدان نبرد احتمالی روسیه و غرب
روسیه با بسیج ناوگان هستهای و آزمایش تسلیحات پیشرفته در قطب شمال، کنترل مسیرهای دریایی حیاتی را نشانه گرفته و ناتو را تحت فشار مستقیم قرار داده است. کارشناسان هشدار میدهند که این تحرکات میتواند قطب شمال را به سومین میدان نبرد بین روسیه و کشورهای غربی تبدیل کند.
به گزارش ایلنا، روسیه در ادامه آمادگی برای رویارویی احتمالی با ناتو، ناوگان هستهای خود را در قطب شمال بسیج کرده و تسلیحات جدیدی را آزمایش کرده است.
روزنامه انگلیسی «تلگراف» نوشت: مسکو در تلاش است کنترل کامل مسیرهای دریایی حیاتی این منطقه را به دست گیرد و مانع دسترسی متحدان ناتو به دو مسیر اصلی شود که در زمان جنگ نقش کلیدی در پشتیبانی نیروهای غربی دارند.
نروژ افزایش فعالیتهای نظامی روسیه در شبهجزیره کولا، محل استقرار ناوگان شمالی و بخشی از ذخایر هستهای این کشور، را رصد کرده است. به گفته توری ساندویک، وزیر دفاع نروژ، این «بسیج هستهای» نه تنها علیه نروژ، بلکه علیه انگلیس، کانادا و آمریکا نیز هدفگذاری شده است.
ناتو تحرکات خطرناک روسیه در شبهجزیره کولا را زیر نظر دارد. مسکو در این منطقه اقدام به آزمایش موشکهای فراصوت، اژدرهای هستهای و کلاهکهای هستهای کرده است. شبهجزیره کولا در شمال غربی روسیه و در دایره قطبی قرار دارد و کنترل مسیرهای آبی مهم در این منطقه را در اختیار روسیه قرار میدهد. کارشناسان هشدار میدهند که این تحرکات بخشی از تلاش روسیه برای افزایش فشار بر ناتو و تضمین تسلط بر مسیرهای دریایی حیاتی در قطب شمال است.
شبهجزیره کولا همچنین پایگاه ناوگان شمالی روسیه است که از سال ۱۷۳۳ برای حفاظت از منابع دریایی و مسیرهای حملونقل ایجاد شده است. این ناوگان اکنون نقش مهمی در تقویت توان هستهای و آزمایش تسلیحات پیشرفته ایفا میکند.
طبق گزارشها، این ناوگان شامل حداقل ۱۶ زیردریایی هستهای و موشکهای «زیرکون» با سرعت هشت برابر صوت است. نروژ تاکید کرده که این منطقه تحت نظارت شبانهروزی قرار دارد و از اهمیت ویژهای برای ناتو برخوردار است.
با ادامه جنگ در اوکراین و افزایش تمرینات نظامی روسیه، نروژ و انگلیس نسبت به احتمال تبدیل قطب شمال به سومین میدان نبرد نگران هستند. ذوب شدن یخهای قطبی مسیرهای حملونقل جدیدی ایجاد کرده که میتواند در زمان جنگ حیاتی و بسیار سودآور باشد.
روسیه برای بهرهبرداری از زیردریاییها و ناوگان خود نیاز دارد کنترل کریدورهای کلیدی دریایی «GIUK» و « Bear Strait » را در دست بگیرد تا دسترسی ناتو به خطوط تدارکاتی حیاتی محدود شود.