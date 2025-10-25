خبرگزاری کار ایران
تمایل دارم چین در رابطه با روسیه به ما کمک کند

رئیس‌جمهور آمریکا خواستار همکاری چین برای گفت‌وگو با روسیه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،   «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا،  امروز -شنبه- اشاره کرد که از چین انتظار دارد تا به  او  در رابطه با مذاکره  با روسیه کمک کند.

ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری هنگام  عزیمت  به آسیا گفت: «تمایل دارم چین در رابطه با مسئله روسیه کمک کند».

رئیس جمهور ایالات متحده افزود که در رابطه با حل‌و‌فصل مسئله اوکراین نیز در جراین دیدار با «شی جین پینگ»  رئیس حمهور چین در کره جنوبی صحبت خواهد کرد.

ترامپ  به وضوح بیان  کرد که باور دارد رهبری روسیه به حل‌و‌فصل بحران اوکراین متعهد است.

 

 

