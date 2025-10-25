خبرگزاری کار ایران
ترامپ عازم آسیا شد
رئیس جمهور آمریکا، در اولین سفر خود به این قاره از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری، عازم آسیا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در اولین سفر خود به این قاره از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری، عازم آسیا شد. 

‌‌ترامپ که شامگاه گذشته -جمعه- شب کاخ سفید را ترک کرد، قرار است پس از یک سفر طولانی به مالزی، اولین مقصد در تور آسیایی سه کشوری خود، به این قاره برسد.

اولین مقصد ترامپ، یک اجلاس منطقه‌ای در کوالالامپور خواهد بود.

ترامپ در طول دوره اول ریاست جمهوری خود تنها یک بار در اجلاس سالانه انجمن ملل جنوب شرقی آسیا شرکت کرده است، اما اجلاس امسال در حالی برگزار می‌شود که مالزی و ایالات متحده برای حل و فصل اختلافات بین تایلند و کامبوج تلاش می‌کنند.

قرار است ترامپ روز یکشنبه یک نشست دوجانبه با ‌نخست وزیر مالزی، و پس از آن یک مراسم امضای مشترک با نخست وزیران تایلند و کامبوج برگزار کند.

 

