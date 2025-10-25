مقام روس:‌ همکاری بین مسکو و واشنگتن ادامه دارد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک»، نماینده وزارت ‌خارجه روسیه‌ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت که مسکو و واشنگتن بدون تمرکز بر اوکراین، همچنان در چندین مسیر با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: «این یک واقعیت مطلق است که همکاری بین ایالات متحده و روسیه ادامه دارد. کار بر روی بیش از یک مسیر در حال انجام است. خوب است که روابط دوجانبه بر درگیری اوکراین متمرکز نشده است.»

به گفته میروشنیک، با این حال، اروپایی‌ها می‌خواهند دستور کار را به مسئله اوکراین محدود کنند.

این دیپلمات خاطرنشان کرد: «آنها می‌خواهند دو بازیگر بزرگ جهانی از طریق لندن یا بروکسل با هم ارتباط برقرار کنند، بدون اینکه روابط مستقیم خود را حفظ کنند.»

