به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، آمریکا شامگاه جمعه از کشته شدن شش نفر دیگر در جریان عملیات خود در منطقه دریای کارائیب خبر داد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که با این افراد، شمار تلفات نیروهای آمریکایی طی دو هفته گذشته به ۳۸ نفر رسیده و در همین مدت ۸ شناور نیز منهدم شده‌اند.

با وجود ادعای رسمی واشنگتن مبنی بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حجم بی‌سابقه نیروهای آمریکایی در منطقه و تهدیدهای مکرر علیه کشورهای آمریکای لاتین، از جمله ونزوئلا و کلمبیا، پرسش‌های جدی درباره اهداف واقعی و مشروعیت این اقدامات برانگیخته است.

اهداف پنهان واشنگتن؛ از نفت تا مهار نفوذ چین و روسیه

کارشناسان بر این باورند که منابع عظیم طبیعی ونزوئلا- شامل بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان و بیشترین ذخایر طلای آمریکای لاتین- در کنار تلاش برای مهار نفوذ رو به گسترش روسیه و چین در منطقه، از مهم‌ترین اهداف دولت آمریکا به شمار می‌رود؛ اهدافی که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ آشکارتر شده‌اند.

در هفته‌های اخیر، استقرار ناوشکن‌ها و اعزام ناو هواپیمابر «یو اس اس ال‌اچ‌ای-۶» به دریای کارائیب، هم‌زمان با اظهارات صریح ترامپ درباره مجوز انجام عملیات مخفیانه سازمان سیا در ونزوئلا، احتمال وقوع درگیری نظامی مستقیم را افزایش داده است. رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته تهدید کرد که «عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر ممکن است به اقدام زمینی منتهی شود.»

برچسب‌زنی تروریستی به قاچاقچیان

دولت آمریکا در تلاش است تا مفهوم «تروریسم» را به قاچاق مواد مخدر گره بزند. وزیر جنگ این کشور مدعی شده است که «کارتل‌های مواد مخدر همانند داعش، علیه آمریکا جنگ به راه انداخته‌اند.» بر این اساس، واشنگتن از اصطلاح «تروریست‌های مواد مخدر» برای اشاره به گروه‌های مسلح ونزوئلایی و کلمبیایی استفاده می‌کند که از سوی ایالات متحده در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته‌اند.

ترامپ نیز اخیراً رؤسای جمهور ونزوئلا و کلمبیا را «رهبران کارتل‌های مواد مخدر» توصیف کرده است.

در مقابل، گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، حملات آمریکا به قایق‌های این کشورها را «اعدام‌های میدانی» خوانده و تأکید کرده است که هدف واشنگتن از این تحرکات، نه مبارزه با تروریسم بلکه تسلط بر منابع نفتی منطقه است.

رقابت بر سر نفوذ و ائتلاف‌های جدید در آمریکای لاتین

افزایش حضور نظامی آمریکا در کارائیب، به شکل‌گیری اتحادهای تازه‌ای میان کشورهای آمریکای لاتین منجر شده است؛ از جمله نزدیکی بیشتر ونزوئلا و کلمبیا که تا چندی پیش متحد واشنگتن محسوب می‌شد. در همین حال، نفوذ چین و روسیه در منطقه نیز رو به گسترش است و همین مسئله، نگرانی آمریکا از دست رفتن حوزه نفوذ سنتی خود را تشدید کرده است.

چین در حال حاضر دومین شریک تجاری بزرگ آمریکای لاتین پس از آمریکاست و حدود ۲۰ کشور این منطقه به ابتکار «کمربند و جاده» پیوسته‌اند. روسیه نیز هرچند حجم سرمایه‌گذاری کمتری دارد، اما تلاش می‌کند پس از تحریم‌های گسترده غرب، جایگاه خود را در آمریکای لاتین تقویت کند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت که اقدامات اخیر واشنگتن- از جمله حملات در کارائیب، کاهش کمک‌ها به کلمبیا و فشار بر ونزوئلا- «مرز میان مبارزه با مواد مخدر و تغییر رژیم» را از میان برداشته است؛ مسئله‌ای که در تبادل اتهامات اخیر میان ترامپ و مقامات ونزوئلایی و کلمبیایی به‌وضوح نمایان است.

