خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعزام چند ناو جنگی به منطقه تحت فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا

اعزام چند ناو جنگی به منطقه تحت فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا
کد خبر : 1704432
لینک کوتاه کپی شد.

پنتاگون امروز -جمعه- اعلام کرد که وزیر جنگ آمریکا دستور داده است ناو هواپیمابر «یو.اس.اس جرالد فورد» به همراه چندین ناو جنگی به منطقه تحت فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعزام شود.

به گزارش ایلنا، پنتاگون امروز -جمعه- اعلام کرد که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا دستور داده است ناو هواپیمابر «یو.اس.اس جرالد فورد» به همراه چندین ناو جنگی به منطقه تحت فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعزام شود.

بر اساس بیانیه پنتاگون، هدف از استقرار این ناو، «تقویت توانمندی‌های ایالات متحده برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برچیدن شبکه‌های تروریستی» است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که یک روز پیش از آن، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا از «اقدام زمینی قریب‌الوقوع در ونزوئلا» سخن گفته بود.

وی مدعی شد که «ونزوئلا سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از محل قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه فنتانیل، به دست می‌آورد» و افزود: «از وضعیت ونزوئلا احساس نگرانی داریم. آن‌ها زندان‌های خود را خالی کرده و مجرمان را به کشور ما فرستاده‌اند».

این تحرکات نظامی جدید، نشانه‌ای از افزایش تمرکز دولت ترامپ بر منطقه آمریکای لاتین و تلاش برای نمایش قدرت نظامی در چارچوب راهبرد اعلام‌شده این کشور برای مقابله با تهدیدات فراملی تلقی می‌شود

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ