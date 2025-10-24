اعزام چند ناو جنگی به منطقه تحت فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا

به گزارش ایلنا، پنتاگون امروز -جمعه- اعلام کرد که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا دستور داده است ناو هواپیمابر «یو.اس.اس جرالد فورد» به همراه چندین ناو جنگی به منطقه تحت فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعزام شود.

بر اساس بیانیه پنتاگون، هدف از استقرار این ناو، «تقویت توانمندی‌های ایالات متحده برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برچیدن شبکه‌های تروریستی» است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که یک روز پیش از آن، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا از «اقدام زمینی قریب‌الوقوع در ونزوئلا» سخن گفته بود.

وی مدعی شد که «ونزوئلا سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از محل قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه فنتانیل، به دست می‌آورد» و افزود: «از وضعیت ونزوئلا احساس نگرانی داریم. آن‌ها زندان‌های خود را خالی کرده و مجرمان را به کشور ما فرستاده‌اند».

این تحرکات نظامی جدید، نشانه‌ای از افزایش تمرکز دولت ترامپ بر منطقه آمریکای لاتین و تلاش برای نمایش قدرت نظامی در چارچوب راهبرد اعلام‌شده این کشور برای مقابله با تهدیدات فراملی تلقی می‌شود

انتهای پیام/