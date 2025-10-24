خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف: روسیه در راستای منافع خود عمل می‌کند

پسکوف: روسیه در راستای منافع خود عمل می‌کند
کد خبر : 1704359
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ کرملین به دور جدید تحریم‌های غرب علیه روسیه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ کرملین به دور جدید تحریم‌های غرب علیه روسیه واکنش نشان داد. 

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز -جمعه- اظهار داشت که روسیه علیه هیچ‌کس اقدام نمی‌کند، بلکه در راستای منافع خود عمل می‌کند و این کاری است که به انجام آن ادامه خواهد داد.

پسکوف در مورد واکنش روسیه به تحریم‌های جدید اعمال شده توسط اتحادیه اروپا گفت: «ما در درجه اول نه علیه هیچ‌کس، بلکه در راستای منافع خود عمل می‌کنیم و این کاری است که به انجام آن ادامه خواهیم داد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ