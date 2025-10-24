پسکوف: روسیه در راستای منافع خود عمل میکند
کاخ کرملین به دور جدید تحریمهای غرب علیه روسیه واکنش نشان داد.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز -جمعه- اظهار داشت که روسیه علیه هیچکس اقدام نمیکند، بلکه در راستای منافع خود عمل میکند و این کاری است که به انجام آن ادامه خواهد داد.
پسکوف در مورد واکنش روسیه به تحریمهای جدید اعمال شده توسط اتحادیه اروپا گفت: «ما در درجه اول نه علیه هیچکس، بلکه در راستای منافع خود عمل میکنیم و این کاری است که به انجام آن ادامه خواهیم داد.»