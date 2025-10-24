خبرگزاری کار ایران
پولیتیکو گزارش داد:

کاخ سفید معتقد است که اسرائیل از کنترل خارج شده است

پولیتیکو گزارش داد که پس از حمله اسرائیل به نوار غزه در روز یکشنبه و پیشنهاد الحاق کرانه باختری که در کنست مطرح شد، ناامیدی در کاخ سفید نسبت به این رژیم رو به افزایش است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،  پولیتیکو گزارش داد که پس از حمله اسرائیل به نوار غزه در روز یکشنبه و پیشنهاد الحاق کرانه باختری که در کنست مطرح شد، ناامیدی در کاخ سفید نسبت به این رژیم رو به افزایش است.

این در حالی است که سفرهای مکرر مقامات دولت آمریکا به اسرائیل تلاشی برای حفظ آتش‌بس شکننده بین دو طرف بوده است.

به گفته دو نفر منبع آگاه، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور، در جریان دیدار با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، پیام «قاطعی»  از سوی ترامپ به او منتقل کرد.

به گفته یکی از منابع نقل شده توسط این وب‌سایت، مقامات ارشد آمریکایی از این حملات ابراز نگرانی کرده‌اند و یکی از آنها به یکی از متحدان عرب خود گفته است که اسرائیل «از کنترل خارج شده است».

