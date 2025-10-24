یورش گسترده نیروهای اسرائیلی به مناطق مختلف کرانه باختری
نیروهای اسرائیلی با شمار زیادی خودرو و نظامیان به شهرها و اردوگاههای جنین، نابلس، رامالله، طولکرم، طوباس، قلقیلیه، بیتلحم و الخلیل در کرانه باختری یورش بردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، منابع محلی از یورشهای همزمان نیروهای اشغالگر اسرائیلی به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.
نیروهای اسرائیلی با شمار زیادی خودرو و نظامیان به شهرها و اردوگاههای جنین، نابلس، رامالله، طولکرم، طوباس، قلقیلیه، بیتلحم و الخلیل یورش برده و چندین منزل فلسطینی را مورد تفتیش و تخریب قرار دادند.
در شهر جنین، نیروهای اسرائیلی به مرکز شهر حمله کرده و یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان، در شهر طوباس و اردوگاه الفارعه، نظامیان با یورش به منازل، شماری از فلسطینیان از جمله جوانی در منطقه «الواد» از شهر طولکرم را بازداشت کردند.
در استان نابلس نیز حملات متعددی گزارش شده است. نیروهای اشغالگر به اردوگاه عسکر در شرق نابلس و روستاهای تل، النصاریه و بیت فوریک یورش بردند. در جریان این عملیاتها، گذرگاه بیت فوریک در هر دو جهت بسته شد و چند تن از ساکنان محلی بازداشت شدند.