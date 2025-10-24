خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیم جونگ اون:

روابط روسیه و کره‌شمالی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است

روابط روسیه و کره‌شمالی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است
کد خبر : 1704264
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر کره شمالی اعلام کرد که روابط دوستی میان کشورش و روسیه به «بالاترین سطح تاریخی خود» رسیده است.

به گزارش ایلنا، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اعلام کرد که روابط دوستی میان کشورش و روسیه به «بالاترین سطح تاریخی خود» رسیده است.

وی تأکید کرد که «برادری نظامی میان دو ملت به‌طور پیوسته در حال گسترش است».

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم این سخنان را در مراسم افتتاح یک موزه یادبود که به قهرمانی‌های نظامی در عملیات خارجی اختصاص دارد، بیان کرد.

وی همچنین گفت: «دوستی کره‌شمالی و روسیه در میان طوفان‌های تاریخ زاده شد، حیاتی جاودان یافت و قدرت شکست‌ناپذیر خود را اثبات کرد. امروز این روابط به اوج تاریخی خود رسیده است».

رهبر کره‌شمالی همچنین تأکید کرد که نبردهای مشترک میان مسکو و پیونگ‌یانگ استحکام روابط میان دو طرف را بیش از پیش تقویت کرده است و افزود: «چالش‌های ناشی از سیاست‌های سلطه‌جویانه و استبدادی مانعی در مسیر گسترش این روابط نخواهد بود».

کیم با اشاره به «سال‌های برادری نظامی که با خون قهرمانان رقم خورد»، خاطرنشان کرد که این میراث جاودان خواهد ماند و در پایان «بر نیروهایی که در آزادسازی استان کورسک روسیه شرکت داشتند، درود فرستاد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ