به گزارش ایلنا، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اعلام کرد که روابط دوستی میان کشورش و روسیه به «بالاترین سطح تاریخی خود» رسیده است.

وی تأکید کرد که «برادری نظامی میان دو ملت به‌طور پیوسته در حال گسترش است».

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم این سخنان را در مراسم افتتاح یک موزه یادبود که به قهرمانی‌های نظامی در عملیات خارجی اختصاص دارد، بیان کرد.

وی همچنین گفت: «دوستی کره‌شمالی و روسیه در میان طوفان‌های تاریخ زاده شد، حیاتی جاودان یافت و قدرت شکست‌ناپذیر خود را اثبات کرد. امروز این روابط به اوج تاریخی خود رسیده است».

رهبر کره‌شمالی همچنین تأکید کرد که نبردهای مشترک میان مسکو و پیونگ‌یانگ استحکام روابط میان دو طرف را بیش از پیش تقویت کرده است و افزود: «چالش‌های ناشی از سیاست‌های سلطه‌جویانه و استبدادی مانعی در مسیر گسترش این روابط نخواهد بود».

کیم با اشاره به «سال‌های برادری نظامی که با خون قهرمانان رقم خورد»، خاطرنشان کرد که این میراث جاودان خواهد ماند و در پایان «بر نیروهایی که در آزادسازی استان کورسک روسیه شرکت داشتند، درود فرستاد».

