ترامپ مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که به دلیل پخش یک آگهی تبلیغاتی توسط دولت استان انتاریو، تمامی مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌سی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که به دلیل پخش یک آگهی تبلیغاتی توسط دولت استان انتاریو، تمامی مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف می‌کند.

در این آگهی، بخشی از سخنان «رونالد ریگان» رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا برای ارسال پیامی ضد‌تعرفه‌ای خطاب به مخاطبان آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است.

ترامپ در پیامی شبانه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» این آگهی را که آن را به دولت کانادا نسبت داد (و نه استان انتاریو)، «جعلی و فریبکارانه» خواند و نوشت: «تعرفه‌ها برای امنیت ملی و اقتصاد ایالات متحده بسیار مهم هستند. با توجه به رفتار شرم‌آور آنها، تمامی مذاکرات تجاری با کانادا از همین لحظه متوقف می‌شود«.

این تصمیم ناگهانی تنها دو هفته پس از آن اعلام شد که «مارک کارنی»  نخست‌وزیر کانادا در دیداری با ترامپ در کاخ سفید دربارهٔ توافقی در زمینهٔ فولاد، آلومینیوم و انرژی گفت‌وگو کرده بود. در آن زمان ترامپ به دو عضو ارشد کابینه‌اش دستور داده بود تا هرچه سریع‌تر توافقی با کانادا حاصل کنند.

یک منبع ارشد دولتی به شبکه رادیو کانادا گفته که دولت فدرال اندکی پیش از انتشار پست ترامپ در شبکه اجتماعی، از تصمیم وی برای لغو مذاکرات مطلع شده بود.

این آگهی توسط دولت «داگ فورد» نخست‌وزیر انتاریو، منتشر شده و شامل بخشی یک‌دقیقه‌ای از سخنرانی رادیویی رونالد ریگان در آوریل ۱۹۸۷ دربارهٔ تجارت آزاد است.

