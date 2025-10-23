خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونس:

دولت ترامپ با الحاق کرانه باختری مخالف است

دولت ترامپ با الحاق کرانه باختری مخالف است
کد خبر : 1704170
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس جمهور آمریکا، با ابراز نارضایتی عمیق خود از رأی کنست اسرائیل برای اعمال حاکمیت این رژیم بر بخش‌هایی از کرانه باختری، تأکید کرد که احساس می‌کند با این رأی فریب خورده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، با ابراز نارضایتی عمیق خود از رأی کنست اسرائیل برای اعمال حاکمیت این رژیم بر بخش‌هایی از کرانه باختری، تأکید کرد که احساس می‌کند با این رأی فریب خورده است.

ونس گفت: «این رأی بسیار عجیب بود و من بسیار گیج شدم. بارها به من گفته شد که این رأی صرفاً نمادین است و فقط برای کسب امتیاز سیاسی داخلی در نظر گرفته شده است. اگر این درست باشد، واقعاً کار احمقانه‌ای است و من از این بابت ناراحتم.»

ونس بار دیگر مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد و خاطرنشان کرد: «سیاست دولت ترامپ روشن است: در حال حاضر هیچ الحاقی به کرانه باختری صورت نمی‌گیرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ