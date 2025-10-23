دولت ترامپ با الحاق کرانه باختری مخالف است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، با ابراز نارضایتی عمیق خود از رأی کنست اسرائیل برای اعمال حاکمیت این رژیم بر بخش‌هایی از کرانه باختری، تأکید کرد که احساس می‌کند با این رأی فریب خورده است.

ونس گفت: «این رأی بسیار عجیب بود و من بسیار گیج شدم. بارها به من گفته شد که این رأی صرفاً نمادین است و فقط برای کسب امتیاز سیاسی داخلی در نظر گرفته شده است. اگر این درست باشد، واقعاً کار احمقانه‌ای است و من از این بابت ناراحتم.»

ونس بار دیگر مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد و خاطرنشان کرد: «سیاست دولت ترامپ روشن است: در حال حاضر هیچ الحاقی به کرانه باختری صورت نمی‌گیرد.»

