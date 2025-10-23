حمله روسیه علیه تأسیسات انرژی و لجستیک نیروهای اوکراین
وزارت دفاع روسیه از یک حمله ترکیبی علیه تأسیسات انرژی و لجستیک نیروهای کییف خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع روسیه از یک حمله ترکیبی علیه تأسیسات انرژی و لجستیک نیروهای کییف خبر داد که منجر به وارد آمدن تلفات سنگین و از بین رفتن دهها خودروی زرهی و تانکهای غربی به دشمن در عرض ۲۴ ساعت گذشته شد.
این بیانیه عنوان کرد که نیروهای «جنوب» مواضع استراتژیک جدیدی را تصرف کردند، در حالی که گروه نیروهای «شرق» به پیشروی خود در عمق خطوط دفاعی اوکراین ادامه دادند.
بنا به این بیانیه، گروههای نیروهای «غرب» و «مرکز» نیز مواضع خود را در امتداد جبهه بهبود بخشیدند.
این بیانیه افزود: «نیروهای روسیه تأسیسات انرژی را که از عملیات شرکتهای مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین و سایتهای پرتاب پهپاد پشتیبانی میکنند، هدف قرار دادند، در حالی که سیستمهای دفاع هوایی ۲۹۳ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.»