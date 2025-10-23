خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسکو:‌

اعمال تحریم‌های جدید آمریکا به موفقیت مذاکرات در مورد اوکراین کمکی نخواهد کرد

اعمال تحریم‌های جدید آمریکا به موفقیت مذاکرات در مورد اوکراین کمکی نخواهد کرد
کد خبر : 1704143
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه، تأکید کرد که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا به موفقیت مذاکرات در مورد اوکراین کمکی نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کنستانتین کوساچف»، معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه، تأکید کرد که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا به موفقیت مذاکرات در مورد اوکراین کمکی نخواهد کرد.

وی گفت: «اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روس‌نفت و لوک‌اویل با منطق شناخته‌شده رئیس‌جمهور ترامپ سازگار است: افزایش ریسک و فشار پیش از مذاکرات به منظور (ظاهراً) تقویت موقعیت چانه‌زنی خود. اما من معتقدم که در این مورد، تأثیر کاملاً معکوس خواهد داشت. اعمال تحریم‌های جدید مذاکرات را نزدیک‌تر نمی‌کند، اما ترامپ را به موضع بایدن نزدیک‌تر می‌کند، که او به شدت از آن متنفر است.»

وی خاطرنشان کرد: «کسانی که ترامپ را به اثربخشی تحریم‌ها متقاعد کرده‌اند، ‌نقش آینده او را به عنوان یک میانجی و صلح‌طلب تقویت نمی‌کنند، بلکه آن را به شدت محدود می‌کنند.‌

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ