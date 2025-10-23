به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کنستانتین کوساچف»، معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه، تأکید کرد که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا به موفقیت مذاکرات در مورد اوکراین کمکی نخواهد کرد.

وی گفت: «اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روس‌نفت و لوک‌اویل با منطق شناخته‌شده رئیس‌جمهور ترامپ سازگار است: افزایش ریسک و فشار پیش از مذاکرات به منظور (ظاهراً) تقویت موقعیت چانه‌زنی خود. اما من معتقدم که در این مورد، تأثیر کاملاً معکوس خواهد داشت. اعمال تحریم‌های جدید مذاکرات را نزدیک‌تر نمی‌کند، اما ترامپ را به موضع بایدن نزدیک‌تر می‌کند، که او به شدت از آن متنفر است.»

وی خاطرنشان کرد: «کسانی که ترامپ را به اثربخشی تحریم‌ها متقاعد کرده‌اند، ‌نقش آینده او را به عنوان یک میانجی و صلح‌طلب تقویت نمی‌کنند، بلکه آن را به شدت محدود می‌کنند.‌

‌

