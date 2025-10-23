اسرائیل همچنان از توان موشکی حماس نگران است
به گزارش ایلنا به نقل از اسکاینیوز، با وجود توقف نسبی درگیریها و آتشبس در نوار غزه، رسانههای عبری گزارش دادند که اسرائیل همچنان از توان موشکی گروه حماس احساس نگرانی میکند. طبق این گزارشها، حماس دستکم دهها هزار فروند موشک با بردهای مختلف در اختیار دارد که قادر به رسیدن به عمق خاک اسرائیل هستند.
کانال ۱۲ تلویزیون عبری اعلام کرده است که اگرچه قدرت حماس در طول دو سال جنگ تا حدودی کاهش یافته، اما این گروه همچنان بیش از نیمی از شبکه تونلهای خود را حفظ کرده است که امکان جابهجایی موشکها و تجهیزات را فراهم میکند.
موشکهای موجود در اختیار حماس شامل انواع متنوعی است:
- موشک «گراد» با برد حدود ۵۵ کیلومتر
- موشک «سجیل ۵۵» با برد ۵۵ کیلومتر
- موشکهای «قدس ۱۰۱» و «قدس» با برد حدود ۱۶ کیلومتر
- موشک «القسام» با برد ۱۰ کیلومتر
همچنین موشکهای میانبرد و دوربرد شامل:
- «ام-۷۵» با برد ۷۵ کیلومتر
- «اس اچ-۸۵» با برد ۸۵ کیلومتر
- موشک «الفجر» با برد ۱۰۰ کیلومتر
- «آر-۱۶۰» با برد ۱۲۰ کیلومتر
- «ام-۳۰۲ اس» با برد ۲۰۰ کیلومتر
- موشکهای دوربرد «عیاش ۲۵۰» با برد حدود ۲۵۰ کیلومتر
برخی از این موشکها حتی به نقاطی در تلآویو و مناطق مسکونی اطراف اصابت کردهاند، که نشاندهنده تهدید بالقوه حماس برای عمق استراتژیک رژیم اسرائیل است.
با این حال، بخش عمده تهدید این موشکها از طریق سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» رصد میشود.
طبق این گزارش، ترس اسرائیل از احیای مجدد توان موشکی حماس و تهدیدات بالقوه همچنان پابرجاست و به نظر میرسد که این رژیم به دقت وضعیت ذخایر موشکی حماس را زیر نظر دارد تا از هرگونه غافلگیری احتمالی جلوگیری کند.