سوئد ۱۵۰ فروند جنگنده به اوکراین می‌فروشد

نخست‌وزیر سوئد، اعلام کرد که کشورش قصد دارد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند جنگنده به اوکراین بفروشد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «اولف کریسترسون»، نخست‌وزیر سوئد،  اعلام کرد که کشورش قصد دارد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند جنگنده به اوکراین بفروشد.

این اظهارات پس از امضای توافق‌نامه دفاعی با اوکراین مطرح شد.

رسانه‌ها پیش از این گزارش داده بودند که سوئد قصد دارد ۱۲۰ فروند ‌‌جنگنده‌‌ به اوکراین بفروشد.

نخست‌وزیر سوئد خاطرنشان کرد که دولت این کشور معتقد است که این معامله می‌تواند با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین مالی شود.

 

