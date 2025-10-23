به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دانمارک، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، روزگذشته -چهارشنبه- اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها ضد روسی را به دلیل جنگ این کشور با اوکراین تصویب کردند که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع روسیه است.

اتحایده اروپا اعلام کرد: «ما بسیار خرسندیم که اعلام کنیم کشور عضو باقیمانده به ما اطلاع داده است که اکنون می‌تواند شرط خود را در مورد نوزدهمین بسته تحریم‌ها لغو کند».

اسلواکی آخرین کشوری بود که پس از توافق کشورهای اتحادیه اروپا بر سر متن نهایی در هفته گذشته، مخالفت خود را اعلام کرد.

«رابرت فیکو» نخست وزیر اسلواکی، خواستار تضمین‌هایی از سوی کمیسیون اروپا در مورد قیمت بالای انرژی شده بود.

