حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام

حمله آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام
وزیر جنگ آمریکا از حمل به یک قایق در اقیانوس آرام خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیت هگست»   وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده قایق  را که مدعی شد  برای قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی اقیانوس آرام استفاده می‌شد، منهدم کرده‌اند.

هگست در صفحه ایکس خود گزارش داد: « به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور، ارتش به یک قایق  در شرق اقیانوس آرام حمله کرده است».

به گفته وی  این قایق در حال حمل مواد مخدر برای اعضای سازمانی بود که ایالات متحده آن را تروریستی می‌داند.

رئیس پنتاگون افزود: «۳ مرد قاچاقچی مواد مخدر در جریان این حمله که در آب‌های بین‌المللی انجام شد، سوار بر کشتی بودند که همه آنها کشته شدند».

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
