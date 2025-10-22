حمله روسیه با موشک کینژال به تاسیسات انرژی اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهای روسیه شب گذشته حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات زیرساخت انرژی مورد استفاده شرکت‌های نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود اعلام کرد: «در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، نیروهای مسلح روسیه دیشب با استفاده از سلاح‌های دوربرد و با دقت بالا که از زمین و هوا شلیک می‌شدند، از جمله موشک‌های بالستیک مافوق صوت کینژال (خنجر) و پهپادهای تهاجمی، حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات زیرساخت موشکی که از مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین پشتیبانی می‌کنند، آغاز کردند».

وزارت دفاع روسیه تایید کرد که این حمله به اهداف خود رسیده و تمام سایت‌های مورد نظر مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

