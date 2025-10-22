خبرگزاری کار ایران
حمله روسیه با موشک کینژال به تاسیسات انرژی اوکراین

حمله روسیه با موشک کینژال به تاسیسات انرژی اوکراین
وزارت دفاع روسیه اعلام کردم یک زیرساخت انرژی اوکراین که مورد استفاده شرکت‌های صنعتی نظامی اوکراین بود خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهای روسیه شب گذشته حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات زیرساخت انرژی مورد استفاده شرکت‌های نظامی-صنعتی اوکراین انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود اعلام کرد: «در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، نیروهای مسلح روسیه دیشب با استفاده از سلاح‌های دوربرد و با دقت بالا که از زمین و هوا شلیک می‌شدند، از جمله موشک‌های بالستیک مافوق صوت کینژال (خنجر) و پهپادهای تهاجمی، حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات زیرساخت موشکی که از مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین پشتیبانی می‌کنند، آغاز کردند».

وزارت دفاع روسیه تایید کرد که این حمله به اهداف خود رسیده و تمام سایت‌های مورد نظر مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

 

