تاریخ برگزاری اجلاس روسیه و اعراب هنوز مشخص نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، امروز -چهارشنبه- تایید کرد که تاریخ برگزاری اجلاس روسیه و اعراب هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

پسکوف در پاسخ به سوالی در این مورد به خبرنگاران گفت: «هنوز هیچ تفاهمی در مورد جدول زمانی وجود ندارد».

وی افزود: «ما فرض می‌کنیم که این رویداد مهم را به تعویق نخواهیم انداخت. اما همانطور که می‌دانید، این رویدادی است که کشورهای زیادی در آن شرکت دارند، بنابراین نیاز به تلاش‌های دیپلماتیک فشرده برای هماهنگی دستور کارهای آن است».

