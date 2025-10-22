وزیر کشور فرانسه: ۷۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور وجود دارد
وزیر کشور فرانسه اظهار داشت که تخمینها از تعداد مهاجرانی که به طور غیرقانونی در فرانسه اقامت دارند، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر کشور فرانسه اظهار داشت که تخمینها از تعداد مهاجرانی که به طور غیرقانونی در فرانسه اقامت دارند، نزدیک به ۷۰ هزار نفر است.
وی گفت که این تعداد در حال حاضر تخمینهایی را بر اساس چندین منبع نشان میدهد.
به گفته این وزیر فرانسوی، این تخمینها تا حد زیادی شامل تعداد افراد بهرهمند از خدمات پزشکی دولتی برای مهاجران غیرقانونی است که در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۴۷۰ هزار نفر تخمین زده میشود.